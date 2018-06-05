АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В летнем лагере Нацбанка Таджикистана "Шохин" на берегу Кайраккумского водохранилища завершается международная образовательная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA-2018.

- В столичном Доме кино пройдет режиссерский мастер-класс по личной методике «Снять собственный фильм «с нуля» Эрнеста Абдыжапарова - известного представителя кыргызского кинематографа, кинорежиссера, сценариста, композитора, лауреата многих международных кинофестивалей.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ИЮНЯ

Международный день защиты окружающей среды.

1961 - Открытие Недели кыргызской литературы в Таджикистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ИЮНЯ

1912 - Родилась Заслуженный деятель науки Таджикистана востоковед Вера Расторгуева.

1930 – Родился фотожурналист Зиннат Азизов.

1945 – Родился режиссёр цирка, Заслуженный артист Таджикистана Сарват Бехбуди.

1957 – Родился писатель, журналист Умари Шерхон.

1960 – Родился журналист Курбон Аламшох.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла

По городу Худжанд – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.