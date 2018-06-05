1 июня в честь Всемирного дня защиты детей сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» вручили ребятам с нарушением зрения из джамоата Хистеварз Бободжан Гафуровского района Согдийской области наборы необычных «говорящих» книг.

Подарочные комплекты, которые «МегаФон Таджикистан» вручает в рамках своего социального проекта «Подари детям знания», включают обучающие книги «Путешествие по России» и «Занимательные задания». Издания продуманы до мелочей: иллюстрации можно исследовать не только глазами, но и пальчиками. Рисунки – рельефные и подвижные, некоторые фигурки на картинках имеют вставки из материалов разной фактуры. Это позволяет ребенку на ощупь определить форму изображенного объекта.

К комплекту также прилагается «волшебный карандаш» – электронное устройство для считывания микрокодов и воспроизведения аудиофайлов. Стоит прикоснуться карандашом к странице, и книжка рассказывает историю о животных, загадывает загадку или называет цифры от одного до десяти. Такое сочетание осязательной, зрительной и слуховой информации делает книги легко доступными для восприятия, даже если ребенок имеет ограниченные физические возможности – например, обладает слабым зрением.

Книги детям вручил руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ. Директор специализированного детского дома джамоата Хистеварз Зухро ВАЛИЕВА поблагодарила компанию за полезные подарки и отметила, что книги, которые можно и услышать, и пощупать, способствуют развитию у детей тактильных ощущений.

«Ребята из детских домов требуют особого внимания, тем более если они не имеют возможности воспринимать информацию об окружающем мире так, как остальные дети. К счастью, теперь есть технологии, позволяющие даже при нарушениях зрения успешно овладевать знаниями. Уверен, что наши книги помогут ребятам как следует подготовиться к новому учебному году», – сказал Далер НАИМОВ.