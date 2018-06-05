Сегодня с раннего утра в основном корпусе рынка «Султони Кабир» предприниматели занимались вывозом уцелевших товаров. Милиция и сотрудники ОМОН, окружившие здание, не пускали прохожих к рынку.

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Прямо у основного входа выстроились в очередь несколько грузовых машин, куда торговцы выносят шкафы, диваны, кресла, бытовую технику. Почти все товары покрыты копотью.

Торговцы неохотно делятся о произошедшем ЧП.

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- На первом этаже, где торговали домашней техникой и люстрами, потери значительные, - рассказывает один из продавцов, протирая почерневшее от копоти лицо мокрым полотенцем. - Но вот во втором этаже некоторым повезло: огонь до их секций не дошел.

Картина, как на первом, так и на втором этажах – не веселая. Везде густой осадок от дыма недавнего пожара: кругом все черное – стены, полы, потолки, товары.

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- На втором этаже в основном продавали мебель, - говорит один из пострадавших предпринимателей. – Здесь около 15 секций, в каждой из которых были установлены по 5-6 комплектов мебели. Каждый из комплектов стоит 9-10 тысяч сомони. Все они сгорели.

Как рассказали торговцы, сильно пострадала только северная часть второго этажа. В восточной части мебель осталась целой.

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- Но все равно, например, диваны и кресла уже не продашь. Нужно обновить матрасы, обшитые материей части кресел. Пока не знаем, какой ущерб понесли. Надеемся, нам его восстановят, - говорят они.

Пожар возник в воскресенье вечером на первом этаже 6-этажного торгового центра, расположенного на рынке «Султони Кабир», где продавалась бытовая техника. Огнем было охвачено 1 тыс. 230 квадратных метров, а это более 20 торговых точек и магазинов.

Пожар, начавшийся 2 июня в 20:30, был полностью локализован в 00 часов 15 минут 3 июня. Его тушили 100 единиц специальной и вспомогательной техники и более 3000 сотрудников различных экстренных служб страны.

Для выяснения причин пожара и суммы ущерба создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД, ГКНБ Таджикистана.

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Одной из основных версий пожара на рынке «Султони Кабир» МВД страны называет короткое замыкание электропроводки.

Рассматриваются также такие версии, как неаккуратное обращение с огнем или умышленный поджог.

На месте пожара до сих пор работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины пожара.

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