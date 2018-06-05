Завтра в таджикской столице сохранится пыльная буря и мгла, синоптики не прогнозируют осадки до конца этой недели.

По данным синоптиков, с 5 по 9 июня в Душанбе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла, сообщает Агентство по гидрометеорологии страны.

В Хатлонской области тоже неделя будет без осадков, как и в Горном Бадахшане.

Только в отдельных горных районах республики пройдет кратковременный дождь.

Повезет в этом плане и согдийцам: в Худжанде и других городах Согда синоптики обещают небольшой дождь.

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