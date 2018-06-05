Мы решили в течение месяца Рамазан еженедельно узнавать цены на продукты на рынках Душанбе и сопоставлять их со стоимостью за предыдущую неделю.

По состоянию на 3 июня ценники на рынке практически не изменились: на основные продукты они остались прежними. Однако цены на фрукты и овощи заметно снизились.

В нашей инфографике приведена средняя цена за 1 кг продуктов. Над картинками указаны цены на продукты (в голубой рамке), которые были на рынках по состоянию на прошлый понедельник, 28 мая.

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