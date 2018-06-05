В Таджикистане в текущем году стало меньше число обратившихся с жалобами на боли в желудке людей, которые держат рузу. Медики удивлены, и считают, что это связанор с тем, что люди стали питаться правильней.

Заместитель директора Института гастроэнтерологии, доктор медицинских наук Бехруз Ганиев сообщил «АП», что с начала Рамазана до сего дня в эту больницу с жалобами на боли в желудочно-кишечном тракте обратились только 65 человек, что в сравнении с прошлым годом значительно меньше – в пост 2017 года таких обратившихся было за сотню.

«Конечно, люди обращаются с жалобами на боль в ЖКТ и в другие больницы, и мы не можем утверждать за всю республику, однако нас, врачей, удивляет, что жалоб таких стало меньше. Наверно люди научились правильно питаться во время рузы. В прошлом году во время поста после ифтара многие люди приходили в наш центр с болями в желудке, сейчас таких фактов нет», - сообщил Ганиев.

Как правильно питаться во время рузы

Что специалисты-диетологи советуют потреблять в пищу или напрочь исключить из своего рациона?

Таджикские диетологи рекомендуют, в первую очередь, употреблять продукты, содержащие много воды.

«Принимая пищу во время ужина, нужно делать перерывы, - говорит врач Манзура Хаитова. – Перед ужином сначала выпейте стакан кипяченой, но охлажденной воды. Можно с добавлением сока лимона. Также перед основным блюдом полезно съесть пару овощей, например, помидор или огурец».

Основной ужин, по мнению специалиста, нужно начинать через 15 минут после перекуса. «Это поможет легкому перевариванию пищи», - отмечает она.

По словам Хаитовой, важно следить за тем, сколько вы едите, «блюда могут быть разнообразными, но есть нужно маленькими пропорциями».

Во время Рамазана необходимо также питаться продуктами, в составе которых содержится значительное количество клетчатки. Это крупяные и бобовые культуры, например, ячмень, пшено, овес, просо, чечевица, рис, а также непросеянная мука и все блюда, которые готовятся из них.

Кроме того, к продуктам, которые богаты клетчаткой, относятся дробленые пшеничные зерна, овощи, зеленый горошек, кабачки, кукуруза, шпинат, листья свеклы, которые содержат в своем составе много элементов железа, фрукты и ягоды, миндаль, сушеные абрикосы, инжир и сливы.

«Не забывайте про молочные продукты», - отмечает диетолог.

В то же время она предлагает воздерживаться от мучных изделий и жареных блюд. «Эта еда тяжело усваивается, образует газы и приводит к таким заболеваниям, как гастрит и изжога», - говорит Манзура Хаитова.

Утреннее меню человека, который держит рузу, непременно должно состоять из ягод и фруктов, овощей, а также блюд, приготовленных из мяса и рыбы, включать хлеб и что-нибудь из молочных продуктов.

Диетологи советуют во время поста не усложнять меню кулинарными изысками и отдавать предпочтение различным легким блюдам, в особенности салатам из ягод и фруктов, а также из овощей. Заправлять их можно растительным маслом и йогуртом. Такие салаты не раздражают слизистую оболочку желудка и улучшают процесс пищеварения.

Полезны для здоровья супы и бульоны, приготовленные из овощей, рыбы, нежирной говядины и курятины.

После ифтара также рекомендуется выпивать по 2-3 литра воды.

Специалисты-диетологи призывают исключить из меню газированные напитки, в том числе такие, как фанта, пепси, и заменить их натуральными соками, минеральной водой и травяным чаем.

«А после ужина не мешает прогуляться пешком, это стимулирует работу кишечного тракта», - отмечает диетолог.

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