Гражданина Узбекистана и его пишедшего на помощь друга четыре дня удерживали под Петербургом, требуя взамен миллион рублей.



Как сообщила «Фонтанка», 3 июня по подозрению в похищении 25-летнего водителя такси задержаны четверо мужчин в возрасте от 30 до 52 лет. Следователи считают, что они 30 мая заказали к дому на Лесном проспекте такси, но вместо того, чтобы воспользоваться услугой, захватили водителя. Мужчину затолкали в микроавтобус, увезли в Кудрово и потребовали полмиллиона рублей в счёт несуществующего долга.



Пленник просил выкупить себя у знакомого, но приехавшего на выручку с деньгами также заперли в автомобильных застенках, а условие свободы осталось неизменным. Брату, к которому также обратился захваченный, полмиллиона найти не удалось, зато он рассказал о случившемся полиции.



Вскоре после полудня, так и не получив целиком желаемую сумму, пленников выпустили под обещание найти и принести деньги. Однако вместо таксиста к микроавтобусу вышли полицейские. Четверо подозреваемых задержаны на двое суток.