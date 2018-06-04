В степи Карагандинской области 3 июня совершили посадку члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» и экспедиций МКС-54/55.

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом JAXA Норишиге Канаи совершил посадку в казахстанской степи в 15:39 мск., сообщает российская государственная корпорация по космической деятельности «Росмосмос».

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Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-54/55 составила 168 суток.

Отмечается, что из космоса экипаж доставил мяч для открытия Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-54 и МКС-55, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

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