Происшествие случилось на автодороге Канибадам-Дехмой территории сельского джамоата Э.Шарифова города Канибадам.

Водитель мотоцикла марки “БМВ”, 47-летний гражданин России (проживающий в Новосибирской области) Иван Виниченко не смог обеспечить безопасность движения и совершил наезд на пешехода 12-летнего Эхсонджона Содикова, ученика 5-го класса средней школы Б.Гафуровского района.

«Эхсонджон получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался в больнице», - сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Еще одно происшествие с гибелью несовершеннолетнего произошло на трассе Восе-Темурмалик.

«Водитель автомашины “Хундай-Портер” житель Восейского района Махмадулло Хомидов (1983 г. р.), следуя по автотрассе Восе-Темурмалик на территории села Тозкала потерял контроль над управлением транспортом и наехал на пешехода 11-летнего Иброхима Исмоила, жителя сельского джамоата М.Махмадалиева», - сообщает пресс-служба.

Мальчик из-за полученных тяжких телесных повреждений погиб на месте ДТП.

Кроме этого, вечером 3 июня водитель автомашины “Опель-Зафира” 62-летний житель Матчинского района Шехсафо Маликов на дороге Спитамен-Мастчох, потеряв управление, опрокинулся с 15 метровой высоты в канал.

«Впоследствии пассажир автомашины 62-летний Азизбек Хасанов погиб на месте происшествия», - сообщает МВД.

По этим ДТП сотрудниками милиции проводятся проверки.

По данным Управления ГАИ МВД Таджикистана, за три месяца этого года на дорогах республики под колесами автомашин погибли 107 граждан страны.

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