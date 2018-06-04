Дорога практически полностью восстановлена, осталось только заасфальтировать ее.

Обрушившийся в субботу, 2 июня, 35-метровый участок автодороги Душанбе-Чанак практически полностью восстановлен. Остается только нанести твердое покрытие.

Часть дороги на автотрассе Душанбе-Чанак, которая обслуживается филиалом международной компании Innovative Road Solutions, обрушилась в субботу ночью на 138-колометре.

«Причины обрушения этого участка выясняются специалистами. По предварительным заключениям, это связано с обильными осадками, которые наблюдались в течение всего минувшего месяца», - сказал «АП» пресс-секретарь IRS Далер Мерганов.

По его словам, сотрудники компании оперативно проложили вдоль горного массива временную дорогу, а позже был восстановлен обрушенный участок.

Далер Мерганов отметил, что остается только нанести твердое покрытие.

«Компания располагает на территории Айнинского района предприятием по производству асфальта, которое выпускает 70 тонн асфальта в час. Никаких проблем не существует. Дорога будет полностью восстановлена в кратчайшие сроки», - сказал он.

Представитель IRS подчеркнул, что в настоящее время движение автотранспорта осуществляется без каких-либо ограничений. Он также отметил преждевременное разрушение дороги в некоторых местах в связи с проездом через него большегрузных машин.

«Гарантийный срок еще не истек, но из-за нарушения правил эксплуатации наблюдается преждевременное разрушение дороги», - сказал Мерганов.

Он подчеркнул, что до конца этого года компания планирует капитальный ремонт более 117 километров дороги.

«Такие работы начались уже на отдельных участках в Варзобском районе и Согдийской области», - добавил пресс-секретарь IRS.

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак протяженностью 410 километров была завершена в 2010 году. На эти работы были потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет.

С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

В настоящее время на этой дороге действуют шесть платных плаз: Варзоб, Гушари, Шахристон, Истаравшан, Дехмой и Чорух.

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