В пятницу 8 июня в Худжандском городском суде начнется процесс по делу Хайрулло Мирсаидова.

Об этом «АП» сообщил заместитель председателя горсуда Джурахон Рахмон, который будет рассматривать дело Мирсаидова.

Он отметил, что судебный процесс начнется в 14 часов. Процесс будет открытым.

Напомним, дело Мирсаидова прокуратура области закончила рассматривать и направила в суд 23 мая 2018 года.

«В связи с недоказанностью обвинения, часть материалов по статье 189 (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды) была исключена из дела. Теперь по закону в течении 14 дней суд должен принять решение о назначении судебного заседания, либо о возвращении дела на дополнительное рассмотрение, приостановлении или прекращении дела или направлении дела по подсудности», - сказала тогда старший помощник прокурора Согдийской области Гулчехра Гоибназарова.

Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области. Он находится в СИЗО города Худжанда с 5 декабря прошлого года, два раза ему продлевали срок предварительного задержания.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области. Против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

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