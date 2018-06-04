Северокорейский лидер уволил министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сика, руководителя Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальника главного политического управления армии Северной Кореи Ким Чон Гака, сообщает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

Их места заняли, соответственно, заместитель министра народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль и экс-председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.

Один из источников агентства считает, что цель перестановок - омоложение военного руководства. Вновь назначенные чиновники значительно моложе предшественников. По словам источников, перестановки произошли в середине мая во время расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Агентство также отмечает, что перестановки могут быть связаны с предстоящей встречей Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая пройдет 12 июня в Сингапуре. Основной темой саммита будет вопрос денуклеризации Корейского полуострова, что могло вызвать недовольство прежнего руководства северокорейской армии.

10 мая стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре. Переговоры политиков оказались под угрозой после нескольких заявлений Пхеньяна касательно военных учений, которые проводили Южная Корея, США и Япония. Северная Корея прервала ряд встреч с Сеулом и пригрозила отменить совместный саммит с США. После этого 24 мая Белый дом опубликовал открытое письмо Трампа Ким Чен Ыну, в котором американский лидер сообщил об отказе от встречи. Однако уже через несколько дней Трамп заявил, что договоренность о встрече остается в силе.

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