Одной из основных версий пожара на рынке «Султони Кабир» МВД страны называет короткое замыкание.

«Пока еще рано делать какие-либо выводы, но возможно причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке», - сообщил «АП» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали.

По его словам, на месте пожара на рынке работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины пожара

Рассматриваются также такие версии, как неаккуратное обращение с огнем или умышленный поджог.

Пожар возник на первом этаже 6-этажного торгового центра, где продавались бытовая техника и товары для дома. Огнем было охвачено 1 тыс. 230 квадратных метров, это более 20 торговых точек и магазинов.

Огонь, начавшийся в 20:30, был полностью локализован в 00 часов 15 минут 3 июня. Для его тушения были мобилизованы 100 единиц специальной и вспомогательной техники и более 3000 сотрудников различных экстренных служб страны.

Для выяснения причин пожара и суммы ущерба создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли представители Генпрокуратуры, МВД, ГКНБ Таджикистана.

Руководству рынка «Султони Кабир» поручено незамедлительно принять меры для оказания помощи пострадавшим от пожара предпринимателям и в течение одной недели полностью восстановить разрушенные огнем торговые точки и магазины.

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