С 4 по 7 июня 2018 года в столичном Доме кино (кинотеатр «Зебуниссо») впервые пройдет режиссерский мастер-класс известного представителя кыргызского кинематографа, кинорежиссера, сценариста, композитора, лауреата многих международных кинофестивалей, участник МКФ в Каннах, Берлине, Фрибурге, Пусане Эрнеста Абдыжапарова.

Мастер-класс в Душанбе станет 12-м по счету, проводимым режиссером по личной методике «Снять собственный фильм «с нуля».

Инициатором и организатором мастер-класса выступает Международный кинофестиваль «Дидор», в рамках которого с 7 апреля 2018 года функционирует Киношкола «Дидор». Она действует с целью популяризации кинематографа и создания творческой платформы для талантливой молодежи республики.

Мастер-класс Эрнеста Абдыжапарова, являясь частью образовательного процесса Киношколы «Дидор», открыт для участия молодым кинематографистам и всем интересующимся.

Восьмой Международный кинофестиваль «Дидор» пройдет в столице 16-20 октября 2018 года.

Эрнест Абдыжапаров известен такими кинокартинами, как «Сельская управа» ("Саратан", 2004). Мировая премьера фильма состоялась в рамках Панорамы Берлинале. Эта картина также получила Диплом гильдии киноведов и кинокритиков на МКФ (Анапа), Приз за «Лучший сценарий» на МКФ (Анапа), Приз «За лучшую режиссуру» на МКФ (Смоленск), Приз «За лучший фильм» Федерации киноклубов России, Гран При на МКФ «Дидор» в Душанбе, Премия «За лучший фильм 2004 года» Кыргызской киноакадемии, Спец-приз жюри на кинофестивале «Евразия» (Алматы), Гран-при на 5-м международном кинофестивале в Марокко и др.

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