Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал рейтинг, в котором оценивались автодороги 137 стран мира.

Авторы рейтинга «Качество дорог» оценивали состояние дорожной инфраструктуры в том или ином государстве по шкале от одного до семи. При этом ни одна страна не набрала высший балл.

Таджикистан в рейтинге находится с 4,1 баллами на 70-ом месте.

Среди бывших республик Советского Союза выше Таджикистана расположен только Азербайджан (36-ое место) с Литвой (37-ое место) и Эстонией (38-ое место).

Грузия занимает 82-ое место, Армения – 85, Латвия – 107, Россия – 114, Казахстан – 115, Кыргызстан – 122, Молдова – 128, Украина – 130. Узбекистан, Туркменистан и Беларусь отсутствуют в рейтинге.

Лучше всего дела с дорожной инфраструктурой обстоят в ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии, Гонконге и Нидерландах, а самые худшие дороги — в Мавритании, Демократической Республике Конго, Гаити, Мадагаскаре и Гвинее.

Автодрога в ГБАО Фото с сайта images.chistoprudov.ru

Отметим, что в Таджикистане за годы независимости была реконструирована практически вся автодорожная инфраструктура страны, кроме дорог, расположенных на территории ГБАО. Построенные в этой области еще при Советском Союзе полуразрушенные дороги, видимо, не рассматривались экспертами ВЭФ.

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