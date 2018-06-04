Очередная, 21-я годовщина достижения мира и согласия в стране, которая отмечается в Таджикистане ежегодно 27 июня, как День национального единства и согласия, в 2018 году будет отмечаться в городе Канибадам, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

В торжествах в Канибадаме примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, представители правительства, парламента, общественности, таджикских диаспор проживающих в странах дальнего и ближнего зарубежья.

По данным источника, в рамках пребывания в Канибадаме президент сдаст в эксплуатацию новые объекты социально-экономического назначения, проведет встречу с активом города, ознакомится с достижениями аграриев и промышленников.

21-ю годовщину Дня национального единства Таджикистана с концертными и развлекательными мероприятиями отметят во всех городах и районах страны.

27 июня 1997 года в Москве между правительством Таджикистана и Объединенной таджикской оппозицией был подписан документ «Общего соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане». С тех пор 27 июня отмечается День национального единства и согласия. Согласно нормам закона Таджикистана «О праздничных днях» 27 июня в стране выходной день.

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