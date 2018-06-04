Больше других от извержения вулкана пострадала деревня Родео

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали 25 человек, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Ранее сообщалось о шести погибших.

Во временные убежища были помещены 653 человека. До этого власти называли пострадавшими 20 человек.

Больше других от извержения вулкана пострадала деревня Родео. Потоки лавы протекали по улицам поселения, когда спасатели прибыли для оказания помощи местным жителям.

«Река лавы вышла из своих берегов и затронула деревню Родео. Есть пострадавшие, получившие ожоги и погибшие люди», — говорил представитель местной службы чрезвычайных ситуаций.

Из-за извержения вулкана был закрыт расположенный в столице Гватемалы международный аэропорт Ла-Аурора. Сам город находится всего в 40 км от вулкана Фуэга.​

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