В Кыргызстане в аварии погибла Сания Шакирова, обладательница титула Missis World конкурса красоты Miss Universe Beauty – 2018. Об этом сообщает K-News со ссылкой на ГУОБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло 2 июня в 21:30 на автотрассе Балыкчы-Ананьево-Каракол.

«Водитель, не справившись с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие. В результате один пассажир доставлен в тяжелом состоянии в больницу, а 32-летняя пассажирка скончалась на месте», – сообщили в ГУОБДД

По обстоятельствам аварии проводится расследование.

Сания Шакирова стала победительницей одной из номинаций конкурса Miss Beauty Universe в апреле 2018 года. Конкурс проходил во Вьетнаме, в нем участвовали представительницы нескольких десятков стран. По итогам конкурса красоты ей предложили годовой контракт в качестве возрастной модели, а также подарили автомобиль «Мерседес Бенц», сертификат на 5 тыс. долларов, корону победительницы и путевку в Венецию. 20 июля она должна была отправиться в путешествие в Италию.

Сания Шакирова была уроженкой Кара-Балты. Она воспитывала трех детей – двух дочек и сына. Она долгое время работала в России в индустрии красоты, позднее вернулась в Кыргызстан, открыла собственный бизнес.

За последнее десятилетие (2008-2017 годы) число аварий в Киргизии возросло в полтора раза. В результате ДТП за 10 лет погибло 11,553 человека, 958 из них – дети. Смертность детей возросла на 6%, число раненых удвоилось. Кыргызстан был признан Всемирным банком страной с одним из самых высоких в мире показателей смертности на дорогах.

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