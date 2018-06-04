В воскресенье, 3 июня, были сыграны два матча одиннадцатого тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги, в которых «Истиклол» на выезде добился выездной победы над «Куктошем» (2:0), а «Регар-ТадАЗ» и «Худжанд» победителя не выявили (1:1).

Победу «Истиклолу» в матче с дебютантом высшей лиги «Куктошем» принесли голы Мухаммаджона Рахимова (35-я минута) и Дилшода Восиева (38-я минута). Душанбинский клуб одержал первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Алишера Тухтаева. Сообщает официальный сайт ФФТ.

Перед перерывом в чемпионате «Худжанд» не смог на выезде обыграть «Регар-ТадАЗ». Матч, проходивший на стадионе «ТАЛКО-Арена» в Турсунзаде, завершился со счетом 1:1. На гол нападающего «Регара» Амирджона Сафарова в первом тайме худжандцы ответили точным ударом Дилшода Бозорова, который отличился ударом головой под занавес поединка.

Еще две встречи одиннадцатого тура чемпионата Таджикистана будут сыграны на текущей неделе. Во вторник, 5 июня, бохтарский «Хатлон» свой домашний поединок против столичного ЦСКА «Памир» проведет на Центральном стадионе Куляба. А в субботу, 9 июня, на Центральном стадионе Гиссара сойдутся два аутсайдера чемпионата – «Баркчи» и «Панджшер».

Таким образом «Худжанд» с 24 набранными очками остается лидером чемпионата Таджикистана, вслед за ним с 23 очками идет «Истиклол», тройку лидеров с 15 очками замыкает «Куктош».

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