В субботу, 2 июня, члены нового правительства Каталонии были приведены к присяге. После этой процедуры автоматически завершился период прямого правления в регионе Мадрида, который длился более семи месяцев.

Новое правительство испанской провинции Каталония во главе с Кимом Торрой принесло присягу и вступило в свои полномочия, сообщает РБК со сылкой на Reuters.

C приведением к присяге нового правительства автоматически завершился период прямого правления Мадрида, который длился более семи месяцев.

Глава правительства Каталонии заявил, что привержен идее независимости региона и хочет вступить в переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом с тем, чтобы положить конец противостоянию Мадрида и Барселоны.

​«Это правительство привержено движению к независимому государству в форме республики», — сказал Ким Торра на церемонии присяги.

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