В Советском Душанбе существовали свои образцы для подражания, хотя информация о новых веяниях в моде поступала из «заграницы» скудно, могла запаздывать на несколько лет. Тем более ценными были «иконы стиля», которые вдохновляли всех остальных не только своим внешним видом, но и поведением.

Судите сами (все фото из личного архива Гафура Шерматова)

Туфа Фазылова народная артистка СССР, потрясающего дарования певица, актриса, сыгравшая много ролей в театре и кино ушедшей эпохи. Настоящий символ женственности и загадочности, ставший образцом для всех модниц 40-х и 50-х годов. Туфа Фазылова была еще и очень элегантной женщиной, стиль которой ценили почитатели ее таланта в советские годы.

София Туйбаева – актриса, настоящая звезда таджикского экрана, с неповторимым талантом и харизмой; все кинофильмы с ее участием превращались в шедевры для многократного просмотра. Всегда элегантно одетая, эрудированная, коммуникабельная, она обладала высокой художественной культурой и индивидуальным стилем, оставлявшим неизгладимое впечатление.

Малика Сабирова - выдающаяся мировая танцовщица второй половины XX века, прима-балерина театра оперы и балета им. Айни, символ таджикского балета. Настоящим достижением Малики стал образ Жизель в одноименном балете. Именно этот спектакль стал стержнем в ее биографии. Итальянская газета «Коррьере делла сера» так отозвалась о советских танцовщиках: «Преимущество советской школы стало бесспорно с первого же момента выступления Малики Сабировой и Музаффара Бурханова. Советская пара исполнила свои танцы с такой отточенной техникой и красотой, что буквально очаровала весь зрительный зал».

Александра Леонова - легенда таджикского телевидения! Самая востребованная и разноплановая телеведущая, диктор советских времен. Прекрасная Шурочка, наша гордость, эталон стиля и красоты советского Душанбе. Её узнавали на улицах, в автобусах, на выставках, просили дать автограф. Мягкие черты лица, улыбка, отличная дикция, подчеркнутая интеллигентность и доброжелательность сделали ее невероятно популярной среди душанбинцев.

Лайло Шарипова - певица, поэтесса, народная артистка Таджикской и Азербайджанской ССР. В мае 1964 года по решению Государственного комитета по радиовещанию и телевидению Таджикистана был создан ВИА «Гульшан». Первым его художественным руководителем стала Лайло Шарипова. Яркая, стильная, элегантная, талантливая исполнительница эстрадных песен. Любовь слушателей снискали мастерство, тонкая вокальная культура певицы. Лайло любила приталенные силуэты в стиле 50-х годов, которые подчеркивали ее фигуру, и это делало ее образ таким очаровательным и запоминающимся.

Сталина Азаматова - артистка балета и кино, талантливый хореограф. Одна из самых красивых, стильных, элегантных киноактрис 60-х годов прошлого века в Таджикистане. Ею восхищались, ее причёски, наряды и даже жесты копировали, желая хоть немного быть похожими на неё.

Тамара Абдушукурова – яркий пример того, что женщина способна достигнуть в этой жизни очень многого. Помимо того, что она стала заслуженной артисткой Таджикистана, прекрасным министром культуры, она еще была матерью, женой и просто модной женщиной. Каждый ее наряд – это пример истинной моды, где совмещаются строгость, элегантность и утонченность.

Мукаддас Набиева – певица. Королева таджикской эстрады 80-х годов. Она всегда была неподражаемой. У неё можно поучиться элегантности и легкости. Маленькая, подвижная, с чудесным голосом, она покоряла публику огромной внутренней силой и искренностью чувств, сумела своим чудесным вокалом и харизмой преобразить мир таджикской эстрадной музыки.

Зебо Амин-заде - народная артистка СССР, танцовщица, хореограф, актриса. Создатель ансамбля танца «Зебо», ставшего известным во всем мире благодаря своему неподражаемому стилю. Во все времена эта женщина безупречно красива и элегантна. Зебо Амин-заде никогда не изменяет собственному вкусу, оставаясь настоящей иконой стиля для современников.

Махфират Хамракулова - эстрадная певица, обладала не только удивительным голосом, но и яркой внешностью. Красивая, стильная, изящная, с улыбкой на лице, Махфират очаровывала своих поклонников, оставив навсегда свои песни слитыми с образом Душанбе 80-х годов прошлого века.

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