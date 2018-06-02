Главный вход в парк Ленина - его символ, был сооружен в 1937 году по проекту архитектора Ваулина

Когда-то в нынешнем столичном парке имени Рудаки была библиотека, танцевальная площадка и даже парашютная вышка. А вы помните те времена?

Спроектированный в 1933 году архитектором-конструктивистом Петром Ваулиным, парк культуры и отдыха был задуман как уникальное место, где душанбинцы могли бы проводить свободное время, встречаться и заниматься спортом.

В 1934 году в парке были построены фонтаны, проведено электроосвещение, оборудовали музыкальную эстраду, библиотеку, танцевальную площадку, ряд увеселительных аттракционов.

Вдоль аллей стояли статуи спортсменов и физкультурниц, демонстрировавшие отдыхающим душанбинцам эталон физической красоты. В середине 30-х годов в парке посадили многолетние деревья. Несколько вагонов с саженцами прибыли из Абхазии: магнолии, каштаны, лавровые деревья, американская агава.

В центре парка располагалась 35-метровая парашютная вышка, с которой каждый желающий мог совершить безопасный прыжок с парашютом (позже она была перенесена в район Комсомольского озера).

В 1935 году парку было присвоено имя Владимира Ильича Ленина, а его бронзовая статуя, выполненная знаменитым ленинградским скульптором Козловым, считалась символом парка.

Главный вход в парк, 1957 год. 1 /12 На афише с левой стороны читается надпись о массовом гулянии в честь Дня танкиста, а с правой - о товарищеской встрече сборных команд Сталинабада и Самарканда по волейболу.

Парк Ленина в советские годы стал одним из самых значимых общественных мест столицы. В прошлом веке прогулка по парку входила в обязательный маршрут посещения Душанбе.

В конце 80-х годов в результате перестроек и реконструкций территория парка уменьшилась, некоторые аттракционы были демонтированы, а на их месте появились торговые точки.

В 90-х годах парк Ленина несколько утратил значимость в городской иерархии. Нехитрые аттракционы, те же, что и в советские годы, и народные гуляния по праздникам. Место мелкой коммерции с неизменным шашлыком. Любимое место для прогулок школьников и родителей с детьми. К тому времени открытая эстрада, танцевальная площадка и летний кинотеатр уже были демонтированы.

В 2007 году в парк вдохнули новую жизнь – тут началась серьезная перестройка, парк Ленина переименовали в «Боги Рудаки» (парк Рудаки). Новым символом парка стал монументальный скульптурный памятник Абуабдулло Рудаки, посвященный его 1150-летию.

Сегодня здесь, как и много лет назад, цветут цветы, их стало даже больше, искрятся фонтаны, и почти у каждого душанбинца есть своя излюбленная скамейка.

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