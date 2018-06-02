Суд в Подмосковье решил выдворить из России уроженца Таджикистана Фахриддина Тагоймуродова, который пожаловался на избиение сотрудниками полиции. Юристы Комитета против пыток, представляющие интересы Фахриддина, намерены обжаловать это решение суда как вынесенное с многочисленными нарушениями закона.

Фахриддин Тагоймуродов обратился в Комитет против пыток за юридической помощью и сообщил, что 23 апреля этого года его задержали сотрудники полиции и незаконно применили к нему физическое насилие, сообщается на сайте Комитета.

Фахриддин Тагоймуродов сообщил, что 23 апреля он шел по улице в городе Дзержинский, планируя поехать в Москву. Рядом с ним остановилась машина полиции, и правоохранители потребовали от него проследовать с ними.

«С нами идешь!», – так говорили полицейские в ответ на все вопросы Фахриддина о том, какие к нему есть претензии.

По словам Тагоймуродов, желая зафиксировать действия сотрудников полиции, он достал телефон и хотел начать запись, но один из правоохранителей силой выхватил телефон из рук и нанес пощечину. После этого Тагоймуродова доставили в Дзержинский отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое».

Как сообщил заявитель, в отделе все тот же полицейский ударил его кулаком в солнечное сплетение.

«Несмотря на то, что я испытывал сильную боль, сотрудники полиции отказывались вызывать мне медиков, говорили «че ты ноешь, как баба», а также произносили оскорбительные высказывания дискриминационного характера и продолжали быть руками и ногами», – вспоминает Тагоймуродов.

«На следующий день задержанного отпустили из полиции, – говорит юрист Комитета против пыток Петр Хромов. – Самое интересное, что отпустили без каких-либо претензий и оформления каких-либо документов о задержании. По крайней мере, Фахриддин ни одного документа не видел и нигде не расписывался».

После осмотра у врачей у Фахриддина диагностировали ушиб грудной клетки.

11 мая юристы Комитета против пыток обратились в интересах Фахриддина Тагоймуродова с сообщением о преступлении в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области. В настоящее время там проводится доследственная проверка. Активнее, нежели следователи следственного отдела, по данным Комитета, действовали сотрудники МУ МВД России «Люберецкое».

27 мая они направили в Люберецкий городской суд материал в отношении Тагоймуродова о совершении им административного правонарушения. По версии полицейских, Фахриддин 23 апреля этого года на улице «громко выражался нецензурной бранью и приставал к проходящим мимо гражданам, чем нарушил общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу». В связи с этим его якобы и задержали.

Странно, что для выявления этого факта и направления материалов в суд полицейским понадобилось более месяца, считают в Комитете. Также сотрудники полиции заподозрили Фахриддина в нарушении миграционного законодательства.

Люберецкий городской суд проявил оперативность и уже утром 28 мая рассмотрел два дела об административных правонарушениях, назначив Тагоймуродову наказание в виде административного штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации.

«Рассмотрение административных материалов в суде проходило с многочисленными нарушениями закона. Так, Тагоймуродову не была предоставлена возможность пользоваться помощью защитника, хотя он просил об этом и указывал лиц, которые могут осуществлять его защиту в процессе, – подчеркивает юрист Комитета против пыток Петр Хромов. – О его задержании не было сообщено в консульство Республики Таджикистан. Два разных дела об административных правонарушениях были рассмотрены судьей в одном судебном заседании, что подтверждается абсолютно идентичными по времени протоколами. Все эти нарушения мы подробно изложим в апелляционной жалобе, которую подадим в Московский областной суд».

Комитет против пыток – российская некоммерческая организация, работающая в сфере защиты прав человека. В настоящее время Комитет имеет официальный статус межрегиональной общественной организации.

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