В Согде победители конкурса юных изобретателей и новаторов получат вознаграждения от 2000 до 7000 сомони.

С целью развития инициаторства, заинтересованности в изобретении и новаторстве, нахождения талантов в сфере науки в июне - ноябре 2018 года в Согдийской области будет проводиться Конкурс юных изобретателей и новаторов.

Решение об этом подписал председатель Согда Раджаббой Ахмадзода 30 мая текущего года, сообщили «АП» в пресс-службе главы области.

Конкурс будет проводиться по направлениям программирование и информационные порядки, дизайн и архитектура, строительство, экология, геология, восстанавливающая энергия, машиностроение, маркшейдерство (отрасль горной науки и техники, предметом которой является изучение на основе натурных измерений и последующих геометрических построений структуры месторождения - Википедия), металлургия, горные работы, техника и технология и природоведческие науки.

В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ и молодые люди до 30 лет.

Победители получат вознаграждения от 2000 до 7000 сомони.

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