Часть дороги на трассе Душанбе-Худжанд обрушилась. Для проезда машин открыта объездная дорога, на обрушенной части ведутся восстановительные работы.

Обрушение дороги произошло сегодня ночью, примерно в 1.45, сообщили в КЧС.

«На 138 километре автодороги Душанбе-Худжанд на территории кишлака Хушекат Айнинского района случился обвал, который привел к обрушению части дороги, протяженностью 35 метров», – сообщили в КЧС.

Обрушение случилось примерно в 2 часа ночи Фото avesta.tj

По словам источника, к месту происшествия сразу была переброшена дорожная техника компании IRS, которая обслуживает данную дорогу.

Фото avesta.tj

Для движения автотранспорта открыта временная односторонняя дорога, сообщили в компании IRS.

"Легковые машины проезжают без проблем, есть небольшие ограничения для грузовых машин, однако эту проблему в ближайшее время мы тоже решим", - сообщил источник в компании.

В настоящее время восстановительные работы продолжаются, специалисты компании IRS выясняют причины обрушения дороги.

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