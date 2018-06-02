В день защиты детей 1 июня радио Asia-Plus совместно с компанией Тселл начали цикл мероприятий под названием #ЧитаемВместе.

«Суть акции в том, что подарить детям тепло через чтение сказок. Ведь мы читаем своим детям сказки, приучая их к чтению, через сказки показываем им силу добра и зла. Мы решили, что деткам, которые лишены родительского тепла, тоже необходимы такие сказки», - отметили в руководстве радиокомпании.

Чтобы детям было еще интереснее сказки для них читают звезды.

Джахонгир Зарипов

К примеру, 1 июня в интернате для слабовидящих детей сказки читал известный таджикский исполнитель Джахонгир Зарипов.

Он также спел детям свои песни. Ребятишки общались с музыкантом, задавали разные вопросы, шутили, читали вместе с ним.

Затем деткам был показан спектакль "Чучаи заррин" в исполнении артистов кукольного театра «Лухтак».

Детям интерната также были подарены книги и канцтовары.

Сегодня акция пройдет в детском доме №1, а сказки для детишек будет читать также известный исполнитель Зафар Абдуалимов.

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