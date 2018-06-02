АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Театре оперы и балета им. Айни состоится отчетный концерт Хореографического колледжа им. М.Собировой. Начало в 11 часов.

– В посольстве Таджикистана в России состоится брифинг, посвященный Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ИЮНЯ

1922 - Вышел в свет первый номер сатирического журнала «Крокодил».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 ИЮНЯ

1927 – Родился литературовед и переводчик Бобо Худойдодов.

1934 – Родился ученый Наим Якубов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 29-31 тепла.