В парке культуры и отдыха «Наврузгох» города Худжанда сегодня утром состоялся грандиозный праздник, посвященный Международному дню защиты детей

С раннего утра нескончаемым потоком тысячи празднично одетых деток в сопровождении родителей, дедушек, бабушек и близких, воспитанники детсадов, учащиеся школ шли в направлении парка культуры и отдыха «Наврузгох» города Худжанда. На входе в Наврузгох под задорные звуки национальных инструментов - карная, сурная и дойры дети попадали будто в сказочный мир – празднично оформленный парк с многоцветными шарами, цветами, выставками и аттракционами.

В парке были организованы десятки выставок - произведений ручного труда воспитанников детских садов и учащихся школ – победителей конкурсов «Умелые руки», «Находка», членов пришкольных кружков ткачества адраса и атласа, уголки «Юных техников», «Юных ботаников», живые уголки домашних птиц и животных.

В «Городке здоровья», организованным врачебным сообществом области, посетителям демонстрировали новые методы профилактики и лечения детей, рассказывали об эффективности здорового образа жизни.

Сотни деток собрались в уголке кукольного театра под открытым небом, с радостью встречая своих любимых сказочных героев.

Повсюду демонстрировались праздничные культурные программы детсадов, показательные выступления юных спортсменов по борьбе, дзюдо, каратэ, в разных уголках парка были организованы различные соревнования - по шахматам, шашкам, настольному теннису и конкурсы юных художников, лучшее сочинение и другие.

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Особенно многолюдно было в уголке, где для детей по инициативе местных властей были организованы бесплатное мороженое и прохладительные напитки, а также услуги аттракционов.

Чуть позже к празднику детей присоединилось и руководство области и города. Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода приняли участие в праздничных мероприятиях, посмотрели выступления воспитанников детсадов, послушали песни и стихи в исполнении детей, ознакомились с различными выставками, достижениями победителей предметных олимпиад и малой Академии наук. Детям также были розданы подарки, а победителям различных конкурсов - памятные призы.

Раджаббой Ахмадзода, выступая на праздничном мероприятии подчеркнул, что сегодня настало время обратить «еще более пристальное внимание дошкольному воспитанию детей, так как именно в детсадах закладываются первые кирпичики формирования личности и будущего мировоззрения детей».

«Для воспитания достойного поколения мы также должны обратить особое внимание вопросам оздоровления детей, организации их летнего отдыха и досуга. В текущем году для организации эффективного летнего отдыха и оздоровительных мероприятий для детей в области подготовлены и будут функционировать 19 загородных лагерей, 679 дневных пришкольных лагерей, 243 лагеря отдыха и труда, 30 лагерей отдыха и трудовых занятий для учащихся 9-10 классов, 39 спортивно-оздоровительных лагерей. Согласно предварительному плану, в целом эти лагеря смогут охватить летним отдыхом более 75 тысяч детей, юношей и девушек, из которых 1000 детей – сироты, а также 7600 учащихся из малоимущих семей будут бесплатно охвачены летним отдыхом», - отметил он.

Официальная часть праздника завершилась красочной культурно-концертной программой.

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