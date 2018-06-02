Метрополитен Каракаса с середины мая бесплатно перевозит пассажиров. На такой шаг руководство метро в столице Венесуэлы было вынуждено пойти из-за того, что закончилась бумага, на которой печатались билеты, передает Медуза со ссылкой на Reuters.

Источники в руководстве метро Каракаса рассказали агентству, что бумага для билетов закупалась за рубежом. Однако уже более года правительство не выделяло валюту на эти цели, и запасы бумаги подошли к концу.

Официально руководство метро назвало другую причину, по которой со станций убрали контролеров, а турникеты на входе открыли. По словам главы компании Сезара Веги, контролеров убрали лишь с нескольких станций в рамках «оптимизации работы персонала».

Метро фактически стало бесплатным еще до того, как открыли турникеты. Несмотря на то, что экономический кризис привел к снижению минимальной зарплаты до нескольких долларов в месяц, плата за проезд — 4 боливара (0,003 рубля — прим. «Медуза») — была незаметна для жителей Каракаса (англ.яз.). REUTERS

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис. В стране нехватка товаров первой необходимости, многие из которых импортируются. За 2017 год венесуэльский боливар обесценился более чем на 1000%.

В метро Каракаса около 50 станций. За сутки оно перевозит более двух миллионов пассажиров.

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