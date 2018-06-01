Обвиняемый в организации покушения на Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что его заказчиком был человек из «приватного фонда Путина». В Кремле подобные заявления назвали «развесистой клюквой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о причастности России к предполагаемому покушению на журналиста Аркадия Бабченко, назвав их «развесистой клюквой». «Приватного фонда Путина», заказавшего убийство журналиста, не существует, подчеркнул он, передает РБК.

«Если говорить серьезно, то никаких таких фондов не существует. Если говорить в шутку, то вся эта история для любого трезвомыслящего человека является развесистой клюквой», — сказал представитель Кремля.

На заседании суда в Киеве Борис Герман, которого СБУ обвиняет в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко, назвал имя предполагаемого заказчика преступления. По его словам, им был работающий в «частном фонде Путина» Вячеслав Пивоварник.

«Вячеслав Пивоварник в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в Кремле — Пивоварник», — рассказал Герман. Что означает формулировка «приватный фонд Путина», он не пояснил. При этом Герман сообщил, что передал информацию о заказе в контрразведку и сотрудничал с украинскими спецслужбами при подготовке инсценировки покушения.

В системе СПАРК указан Вячеслав Александрович Пивоварник, являющийся руководителем ООО «Общественная безопасность Украины» (в этой компании Пивоварнику принадлежит 50% капитала) и «Теленткепитал» (является владельцем), зарегистрированных в Киеве. Кроме того, он указан бывшим руководителем в компаниях «Рускон Украина», «Гермес Логистика» и «Глобальный контейнерный сервис». Также он остается совладельцем компаний «Киевская консалтинговая группа» и «Органик агро трейд». Личность Пивоварника также установил The Bell.

Биография владельца «Теленткепитал» Вячеслава Пивоварника описана на украинском сайте management.com. В биографии указано, что бизнесмен закончил Киевский политехнический институт. Он состоял в международной молодежной организации AIESEC, где являлся вице-президентом корпоративных связей национального комитета AIESEC в Украине. О том, что закончивший в 2007 Киевский политехнический институт Вячеслав Пивоварник работает или работал в AIESEC, также говорится в профиле человека с этим именем на «Моем круге».

Кроме того, профиль Вячеслава Пивоварника имеется в социальной сети «Одноклассники»: в нем также указано, что его пользователь закончил Киевский политехнический институт в 2007 году. Его год рождения — 1987 год. В списке друзей пользователя в социальной сети указан Борис Герман. Профиль Бориса Германа закрыт для просмотра, однако на фотографии профиля запечатлен человек, похожий на обвиняемого в организации «убийства» Аркадия Бабченко.

Профиль человека с именем Вячеслав Пивоварник, окончившего Киевский политехнический институт, в социальной сети «ВКонтакте» удален. Однако профиль сохранен в кэше: на нем стоит та же самая фотография, что и в профиле в соцсети «Одноклассники». Местом проживания Вячеслава Пивоварника указан Санкт-Петербург.

Компания «Рускон-Украина», как указывается в сообщении на сайте российской компании «Рускон», является совместным российско-украинским предприятием, занимающимся транспортными услугами. Само сообщение о создании СП удалено, однако сохранилось в кэше Google. Согласно данным системы СПАРК, бенефициаром российского ООО «Рускон» является Сергей Шишкарев — экс-депутат Госдумы. С 2013 года он являлся заместителем экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина в Морской коллегии при правительстве.​

«Убийство» журналиста Аркадия Бабченко произошло в Киеве вечером 29 мая. Правоохранительные органы заявили, что Бабченко был убит неизвестным, выпустившим ему в спину три пули. На следующий день Служба безопасности Украины объявила о том, что произошедшее было инсценировкой, спланированной с целью предотвратить настоящее покушение. В результате спецоперации СБУ задержала исполнительного директора украинской оружейной фирмы «Шмайсер» Бориса Германа, который был обвинен в организации покушения. По версии СБУ, Герман получил заказ от российских спецслужб на убийство 30 человек на территории Украины. Сам Герман утверждает, что координировал свои действия с украинской контрразведкой, которой изначально сообщил о поступившем заказе. По его словам, силовики предложили ему таким образом «изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину, кому и через кого, какие политические партии и деятели, какие террористические группы, на каких территориях и кем финансируются, как создаются запасы оружия, какие у них планы».

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