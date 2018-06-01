Премьер-министр России Димитрий Медведев призывает сохранить тенденцию увеличения таджикско-российского торгового оборота.

«По итогам I квартала этого года отмечено его (товарооборота между Россией и Таджикистаном, - прим. «АП») более зримое увеличение – почти на 20%. И эту тенденцию нужно обязательно закрепить», - сказал Медведев 31 мая в Душанбе на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Он отметил, что объем двусторонней таджикско-российской торговли в прошлом году «рос не так, как бы хотелось».

«В целом, - подчеркнул российский премьер, - торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются. В товарообороте доля нашей страны составляет практически четверть».

По его словам, стороны договорились о дальнейших шагах, которые могли бы поддержать развитие торговли, активизировать работу по текущим проектам.

«Наш крупнейший проект на сегодня – это Сангтудинская ГЭС-1. Я хорошо помню, как мы почти 10 лет назад вместе с уважаемым Эмомали Шариповичем открывали эту станцию. Знаем, как для Таджикистана важен этот проект. Не менее важен он и для России, в него вложены знания наших специалистов, наши технологии, наши инвестиции. Поэтому в общих интересах обеспечить максимальную отдачу от его работы. В ходе переговоров мы на эту тему обменялись предложениями», - цитирует Медведева портал правительства РФ.

Торговый оборот между Таджикистаном и России в 2017 году составил около 936 миллионов долларов, что почти на 10% ниже показателя 2016 года.

В первом квартале этого года объем товарооборота между двумя странами составил чуть более 228 миллионов долларов. Это на 3,1% больше размера аналогичного периода прошлого года.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus