$70 млн. (450 млн юаней) выделило правительство Китая безвозмездно Кыргызстану на реконструкцию автомобильных дорог в Бишкеке, сообщает КирТАГ со ссылкой на министерство экономики Кыргызстана.

Выделение денег предусмотрено соглашением о технико-экономическом сотрудничестве между правительствами двух стран, которое было подписано в министерстве экономики Киргизии.

Из выделенной суммы 350 млн юаней ($55 млн) пойдут на реализацию проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек», направленного на реконструкцию и реабилитацию автомобильных дорог столицы. Оставшиеся 100 млн юаней ($15 млн) выделены на проведение работ по археологическим раскопкам, реставрации, консервации и музеефикации на трех объектах — городище Баласагун, Кум-Добо и Мынакелди.

Китай является главным инвестором Киргизии. Республика должна КНР $1,7 млрд - это 42% от всего внешнего долга. Китайские инвестиции идут на проекты в сфере дорожного строительства, энергетики и промышленного производства. Вокруг китайских инвестиций в Киргизии периодически возникают скандалы. ъ

Например, после того как в январе этого года на Бишкекской ТЭЦ произошла авария, правоохранительные органы и парламент занялись расследованием модернизации ТЭЦ, которая прошла незадолго до аварии и осуществлялась на китайский кредит.

В аппарате президента Киргизии ранее собщали о том, что в июне планируется визит Сооронбая Жээнбекова в Китай, где он проведет переговоры с политическим руководством страны.

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