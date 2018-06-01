На портале Mening Fikrim (Моё мнение) в Узбекистане появилось предложение об исключении графы «национальность» в паспорте гражданина, пишет CA-NEWS.



По мнению автора петиции, выложенной на портале, это предложение позволит сплотить и укрепить народ страны, чтобы каждый считал себя частью единого целого.



"Прошу уделить внимание в ряде документов о «национальности» принятой в нашей стране. Во многих странах эта графа в паспорте или ином документе содержит в себе другое значение и контекст. Слово национальность (nationality) понимается как принадлежность к гражданскому обществу страны, а не этносу. Все граждане Узбекистана одна нация по гражданскому укладу и законам, но при этом являются частью определенного этноса".



В настоящее время обращение набрало более 500 голосов. Если в течение 90 дней предложение соберет 10000 голосов, то оно будет рассмотрено Олий Мажлисом (парламентом) Узбекистана.

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