МВД Таджикистана изучает инцидент с румынским туристом, у которого таджикские гаишники вымогали деньги. Факт взятки записан на видео.

Очередной жертвой милиционеров, в данном случае сотрудников ГАИ, стал путешественник из Румынии Михай Сика. Он рассказал об этой истории в соцсетях.

В июле прошлого года Михай Сика и его друг на мотоциклах совершили поездку на Памир. При возвращении в Душанбе, 28 июля 2017 года при въезде в Куляб иностранных байкеров остановил дорожный патруль ГАИ.

О том, как все происходило, рассказывается в видео, опубликованном румынским туристом. Видно, что инспектор, который не знал по-английски ни слова, жестами показывает, что гости нарушили ПДД.

По утверждению туриста, милиционер потребовал с них 500 сомони, но после согласился на 200. Михай выложил деньги на сиденье машины милиционера.

На видео видно, что румынский турист отдал деньги сотруднику ГАИ.

В настоящее время этот инцидент расследуется МВД Таджикистана. По словам пресс-секретаря ведомства Умарджона Эмомали, внутреннее расследование началось вчера вечером, после того, как ролик был опубликован в СМИ. В сети сюжет появлся 28 мая.

По данным пресс-секретаря, если вина милиционеров будет доказана, то они будут уволены с работы и в их отношении будет возбуждено уголовное дело.

Мотопутешествие румынцев пролегало через 5 стран, и за 50 дней они преодолели 25 тысяч километров. В Таджикистане они пробыли 5 дней и проехали по труднодоступным дорогам.

Как милиция зарабатывает на туристах

Случаи вымогательства денег у туристов со стороны сотрудников таджикской милиции имели место и ранее.

В прошлом году гражданин Турции Мехмет Генджа написал о нашей республике, что «нигде в мире полицейские не берут так много взяток как в Таджикистане».

Министерство внутренних дел Таджикистана выявило тех сотрудников милиции, о которых написал турецкий турист, и привлекло их к ответственности.

В том же году турист из Германии профессор Стохр Уве рассказал о том, что местные милиционеры, дежурившие у памятника Сомони, вымогали у него деньги. Сотрудники милиции подошли к нему и на ломанном русском заявили, что он сначала должен заплатить им деньги, а потом фотографировать памятник. «Я спросил у них, почему они вымогают деньги средь бела дня, на что они ответили – у вас, американцев, денег - куры не клюют», - рассказал СМИ ученый-путешественник 25 августа 2017 года.

В 2016 году милиционеры у памятника Исмоилу Сомони сотрудники милиции пытались вытребовать деньги у самих журналистов, после они стали «героями» их резонансного поста в Фейсбуке. МВД их уволило, а руководителю подразделения, в котором служили милиционеры, был объявлен выговор.

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