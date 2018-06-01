Первого июня в культурной жизни Канибадама произошло важное событие. Группа в Фейсбуке под названием «Кучаи Джар» решила подарить родному городу картину "Дворик в Риштане" кисти видного художника из братского Узбекистана - Исфандияра Хайдарова.

Исфандияр Хайдаров родился в 1948 г. в Зааминском районе Джизакской области и учился в Художественном училище им. П. П. Бенькова в Ташкенте. Школа Бенькова, ученика Б. Кустодиева, И. Репина, увлекавшимся к тому же европейским импрессионизмом, оставила заметный след в полотнах узбекских художников следующих поколений.

Бенькову особо удавались среднеазиатские пейзажи с видами древних мечетей, хаузов, и особенно уютных двориков с арыками, населенными девушками и стариками в национальной одежде. Беньков и его ученики предпочитали писать пейзажи на открытом воздухе – пленэре.

Исфандияр, который, как и Беньков, провел немало лет в Италии, является, пожалуй, одним из лучших пейзажистов не только Узбекистана, но и всей Средней Азии. Его работы хранятся во многих известных музеях и частных коллекциях мира. В 1994 г. произведение Хайдарова «Алтынгюз» было приобретено музеем Лувр в Париже.

Картина "Дворик в Риштане"

Подаренная картина называется «Дворик в Риштане». При ознакомлении с ней, в первую очередь обращает на себя внимание наполненная солнечными бликами объемная воздушная среда, которая характерна для импрессионистической живописи.

Полотно является репликой, то есть, более поздним вариантом картины, написанным автором. Устод Исфандияр создал ее год назад по просьбе членов группы «Кучаи Джар» по-новому, видимо с учетом впечатлений, полученных от общения с заказчиками.

Не оставляет равнодушным сюжет картины – простой и трогательный одновременно. На ней изображен уютный дворик, залитый золотистыми лучами солнца, пробивающимися сквозь листья виноградника. Полотно будто бы пришло к нам из середины прошлого века.

Глинобитные дом и айван, выкрашенные синей краской деревянные двери и рамы, стоящие девочка и мальчик, сидящие на кате женщина и старики – все это напоминает «кучиджарцам» об их прошлом, об ушедших близких, о родной земле. Это неудивительно, в первую очередь, потому, что Риштан расположен хоть и в другой республике, но недалеко от Канибадама.

Исторически, Риштан (Рошидон) – город искусных ремесленников и садоводов, наряду с Исфарой, Сохом, Исфарой и Канибадамом входит в состав той части Ферганской долины, в которой таджики составляли большинство населения.

Этот уголок благодатной Ферганы – «сердца Средней Азии» - утопающий в зелени абрикосовых садов был воспет Захиридином Бабуром - писателем, историком, этнографом и географом. Даже завоевав всю Индию, он продолжал тосковать по земле и плодам родной ему Ферганы. Оба города оспаривают авторство в создании уникального сорта зардолу (абрикоса), именуемого «кандак».

Более ста лет назад эти города сближала дружба их мудрых руководителей, заботившихся о народном благе и процветании родины: Шокира Мирзохида (1834-1918) и Ярмухаммада-мингбоши (1850-1925). Оба были уездными начальниками, иначе мэрами, а также меценатами, крупными общественными деятелями Туркестанского Края Российском империи. Оба были награждены царскими чинами и орденами. Их потомкам в годы Советской власти пришлось многое из того, что осталось от их сановных родителей, уничтожить и предать забвению. Но упомянутые исторические личности оставили достойное потомство.

Ярмухаммад, сын Карима-курбаши, защищавшего крепость Махрам от штурма царских войск в 1875 году, был отцом Камиля Ярматова (1903-1978) –основателя таджикского и узбекского кино. Его дочь – Гульнара Камиловна Пулатова, «главврач республики», была министром советского Таджикистана. О дружбе своего отца с Шокир-ноибом из Риштана, Ярматов писал в книге «Возвращение».

Риштан и Канибадам - это одно из самых поэтичных мест Ферганской долины, воспетых писателем Леонидом Соловьёвым, автором повести о Ходже Насреддине. Соловьев какое-то время жил, «голодая и восхищаясь», и даже женился в этом «поэтическом», по его собственным словам, городе Канибадам.

Здесь же он встретился с Камилем Ярматовым, начальником районной милиции, высоким мужчиной в военной форме, чья красота «носила сосредоточенный, углубленный в себя, несколько мрачный характер».

В это же время, в 1920-х годах, на подмостках этих городков ставил свои пьесы Хамза Хаким-заде Ниязи. Видимо, отчасти поэтому таджикская Фергана дала миру немало талантов в области кино и театра.

В Риштане родился Эргаш Хамраев (1909 -1942) – актер, сценарист, кинодраматург, один из основателей узбекского кино, погибший на фронтах Великой Отечественной войны. Сын Эргаша Хамраева, Али Хамраев - советский кинорежиссер, автор знаменитого истерна «Телохранитель» с А. Кайдановским и А. Солонициным в главных ролях, снятого на Таджикфильме в 1979 г.

Али Хамраев, проживающий ныне в Италии, рассказывал о своем отце и о Камиле Ярматове режиссёру Сафарбеку Солиеву - автору фильма «Камиль» (2015).

Риштан является малой родиной двух великих советских актеров– таджика Мухаммеджана Касымова (1907-1971) и узбечки Лютфихон Сарымсаковой (1896-1991). Следует упомянуть в этом ряду и нашего современника Хамдама Закирова – писателя и журналиста, проживающего ныне в Финляндии.

В русскоязычной литературе он известен как представитель «ферганской школы», сутью которой является «некое космополитическое месиво одних и тех же мнимостей, залитых солнцем». Хамдам Закиров не кто иной, как правнук того самого Шокира Мирзохида – главы Риштана рубежа 19-го и 20-го веков и приятеля Ярмухаммада-мингбоши.

В биографической "Книге юности" Л. Соловьев писал, что Канибадам «жил садами, ремеслами и торговлей, жил неторопливо, в лад произрастанию садов». Его стихотворение об этом городе заканчивается следующими строками:

Из мрака смутно выплыли заборы,

Пахнул в лицо кизячный дым жилья...

Сады окончились...Здесь начинался город

Кенд-и-Бадам, иль Город миндаля...

Между тем

Кучаи Джар – это квартал в исторической части Канибадама, в котором находится Медресе Мирраджаб Додхо. В этом учебном заведении, а также в соседней ему средней школе имени Н. Нариманова преподавали предки «кучиджаровцев» – в том числе мударрис (профессор) Бурихон Домулло (1855-1916) и его сыновья Убайдуллохон (1889-1944) и Муртазохон (1894-1982).

В советское время медресе было закрыто, но в школе им. Нариманова работали народные учителя Таджикистана Ойтура Маннонов и Солехахон Махмудова. В настоящее время в здании медресе расположен исторический музей Канибадама. Это не первый подарок сообщества «Кучаи Джар», которое насчитывает 116 связанных родственными узами человек, проживающих ныне от Австралии и Японии до России, Европы и Америки.

Четыре года назад они передали музею созданную индийскими мастерами красочную копию миниатюры художника XVI века “Базар в Канд-и Бадаме”, из книги воспоминаний завоевателя Индии Захир-ад-дин Мухаммад Бабура «Бабурнаме», хранящейся в Национальном Музее Индии в Нью-Дели.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus