Около 1,5 млн российских паспортов были признаны недействительными из-за технической ошибки в МВД России, пишет газета «Коммерсант».

Издание привело примеры историй некоторых россиян, у которых их действующий паспорт признавался недействительным по неизвестным причинам. Они из-за этого не могли получить кредит и заключить сделку.

В МВД России газете подтвердили, что проблемы со статусом паспортов возникают из-за технического сбоя. В ведомстве уточнили, что паспорта, выданные с 1997 года, хранились в разных базах ФМС, а в 2006 году эти базы начали объединять в одну.

«В 2006 году в целях формирования и введения в действие единой информационной автоматизированной системы „Российский паспорт“ было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов. В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с „действителен“ на „недействителен“», — сообщили в пресс-центре МВД.

Проверить свой паспорт на действительность можно на сайте МВД России. Из-за недействительного паспорта могут возникнуть проблемы с регистрацией на портале «Госуслуги». Отмечается, что ошибки в «кратчайшие сроки» устранят территориальные органы министерства.

Издание отмечает, что, по данным на 30 мая, данные своих паспортов исправили 1,475 млн человек. При этом за сутки изменения внесли примерно в 1 тыс. документов.