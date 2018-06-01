Врачи родильного дома №1 города Душанбе заверяют, что состояние здоровья четверых близнецов, которые появились на свет 14 мая, на данный момент удовлетворительное, их 22-летняя мама тоже чувствует себя хорошо.

В роддоме отметили, что на следующий день после рождения, 15 мая, состояние здоровья близнецов немного вызывало опасение врачей, однако сегодня малыши чувствуют себя хорошо.

14 мая 22-летняя жительница города Бохтара Заррина Неъматова стала мамой трех девочек и одного мальчика. Девочек назвали Хумоюн, Хумайра и Хуррия а мальчика – Хуснизар. Каждый ребенок весил при рождении чуть больше 1600- 1900 килограммов.

Сейчас они набирают вес в отделении интенсивной терапии, куда их поместили сразу после рождения. Это первые роды Заррины: они прошли без каких-либо осложнений для мамы и новорожденных, ранее сообщили «АП» в родильном доме №1.

Между тем, пока малыши набирают вес, а мама восстанавливается после родов, навестить их в роддом за эти почти две недели пришли только представители Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана.

Но ни власти Бохтара, ни представители правительства республики поздравить маму четверни не пришли.

В мэрии города Душанбе "АП" сообщили, что поручений о выделении какой-либо помощи или квартиры семье, где родилось сразу четверо детей, им не давалось.

«Если бы мама близнецов, которая является жительницей города Бохтар, была бы жительницей столицы, то, возможно, семье бы выделили квартиру. А так эти вопросы - в компетенции властей Бохтара», - отметили в мэрии Душанбе.

Заррина Неъматова и ее муж Фаррух Субхонкулов - студенты Медицинского университета Таджикистана, они поженились в прошлом году. Своей квартиры у пары нет: они проживают с родителями мужа, а в Душанбе снимают жилье.

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда в столичных роддомах рождались четверни: в марте 2015 года жительница Душанбе Гулшан Маджнунова также родила четверню и власти столицы тогда выделили ей трехкомнатную, полностью оснащенную всем необходимым, квартиру по поручению президента.

Позднее, 24 августа 2016 года в столичном роддоме №1 четверых близняшек - двух мальчиков и двух девочек родила 28-летняя жительница Файзабада Шаходат Нуралиева: квартиры от столичных властей она тоже не получила.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus