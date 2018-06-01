Азиатский банк развития намерен оказать поддержку развитию финансового сектора Таджикистана. Общая сумма рассматриваемой помощи составит 16,5 миллионов долларов.

Вопросы подготовки потенциального инвестиционного проекта по развитию финансового сектора обсуждены на днях на встрече первого замминистра финансов Таджикистана Джамшеда Каримзода с миссией АБР в республике под руководством экономиста отдела государственного управления, финансового сектора и торговли департамента Центральной и Западной Азии АБР Александра Юлиана.

«АБР намерен направить на реализацию данного проекта 15 миллионов долларов на безвозмездной основе», сообщает секретариат Минфина.

В министерстве отмечают, что для разработки этого проекта АБР собирается предоставить техническую помощь в размере 1,5 миллиона долларов.

В постоянном представительстве АБР в РТ сказали «АП», что предоставление потенциальной помощи ожидается в ближайшие три года.

АБР является основным международным донором Таджикистана. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около $1,6 млрд. в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.

Минимум до конца этого года данный финансовый институт намерен предоставить Таджикистану финансирование исключительно на безвозмездной основе. Объясняют это в представительстве АБР, с риском устойчивости внешнего долга республики.

Внешний долг Таджикистана на начало этого года достиг почти 2,9 миллиарда долларов, а его соотношение к ВВП составил 40,3%.

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