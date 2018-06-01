В столичной резиденции правительства Таджикистана 31 мая во второй половине дня состоялось встреча премьер-министров Таджикистана Кохира Расулзода и Узбекистана Абдуллы Арипова.

Стороны обсудили вопросы наращивания сотрудничества двух государств в вопросах экономики, безопасности, культуры, образования социального и аграрного сектора, энергетики, промышленности, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты между Душанбе и Ташкентом в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте текущего года.

Стороны также обсудили ход подготовки намеченного на осень текущего года государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Была выражена уверенность в том, что предстоящий госвизит президента Таджикистана в Узбекистан придаст новый импульс развитию отношений двух государств во всех сферах.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития отношений стран региона, о повестке заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится сегодня в Душанбе.

Кохир Расулзода вчера также провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с повесткой работы заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 1 июня текущего года в столице Таджикистана – городе Душанбе.

На встрече с с первым заместителем премьер-министра Армении Араратом Мирзояном были обсуждены вопросы укрепления и расширения межправительственных связей Таджикистана и Армении, как на двусторонней основе, так и в рамках членства в СНГ.

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