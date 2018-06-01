В Тбилиси вечером 31 мая несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двоих школьников в декабре 2017 года, сообщает Медуза.

Протесты начались после оглашения приговора по делу об убийстве двух школьников - Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили в декабре 2017 года. Обвиняемыми по делу проходили два человека.

Сперва протестующие, среди которых был отец одного из погибших детей, вышли на акцию к зданию главной прокуратуры. После этого глава ведомства Ираклий Шотадзе подал в отставку.

Затем митинг переместился к зданию парламента. Протестующие стали требовать отставки правительства Грузии, а также привлечения к уголовной ответственности Шотадзе и отца одного из подозреваемых, который работал в прокуратуре и, по мнению отца погибшего ребенка, покрывал убийц.

автор фото Олег Панфилов

Как сообщает «Интерфакс», демонстранты пригрозили властям радикализацией протеста в случае, если их требования не будут выполнены в течение двух часов (этот срок истек в 21:00 мск).

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вышел к протестующим, но его, как сообщает агентство «Новости-Грузия», вынудили покинуть митинг. После этого Квирикашвили заявил, что расследование гибели школьников будет возвращено в МВД.

16-летние Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе были убиты 1 декабря 2017 года во время массовой драки между школьниками. Были задержаны двое несовершеннолетних; 31 мая суд признал одного из фигурантов дела виновным в убийстве Дадунашвили, а другого — в покушении на убийство Саралидзе. Таким образом, виновный в убийстве Давид Саралидзе судом установлен не был.

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