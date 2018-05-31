В Согдийской области продолжаются совместные мастер-классы, которые представители вузов и компании «МегаФон Таджикистан» проводят для студентов Худжандского государственного университета имени академика Бободжана Гафурова. Третий мастер-класс был посвящен взаимосвязи сфер маркетинга и связей с общественностью – созданию и продвижению бренда и стратегией работы с конкурентами.

Сотрудничество компании «МегаФон Таджикистан» и университета продолжается уже много лет. В рамках нового совместного проекта преподаватели вуза рассказывают о теории, а сотрудники оператора делятся своим опытом. На этот раз студенты узнали о принципах создания позитивного имиджа компании и укрепления бренда в ситуации высокой конкуренции на рынке, получили полезные советы, основанные на практике оператора связи. Интересно, что презентация «МегаФон Таджикистан» была показана онлайн с помощью высокоскоростного мобильного интернета – это тоже стало примером того, как высокое качество услуг помогает создавать позитивный имидж.

«Мы стремимся, чтобы мастер-классы приносили в первую очередь практическую пользу будущим специалистам. И общением в стенах вуза не ограничится: по итогам наших встреч самые активные студенты получат шанс пройти практику в компании. Наш проект создает возможность для студентов ВУЗов Согдийской области соединить теорию с практикой», – сказал Руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.

Зам декан факультета финансов и рыночной экономики Наргиза РАХМАТОВА отметила важность такого обучения для студентов. «Это уникальная возможность приумножить свои знания в сфере управления имиджем своей компании. Данная программа обучения актуальна и интересна. Я уверена, что не только студенты, но и преподаватели получили много ценной информации», – отметила Наргиза РАХМАТОВА.

Следующий мастер-класс для Согдийских студентов «МегаФон Таджикистан» проведет в сентябре 2018 года.