Бурулай Турдалиевой 20 августа должно было исполниться 20 лет, а 25 августа она должна была выйти замуж за Н. Однако 27 мая 30-летний Марс украл Бурулай как невесту (ала-качуу). Родственники девочки незамедлительно обратились с заявлением в милицию. В селе Сосновка Жайылского района похитители были задержаны инспекторами безопасности дорожного движения. И Марса, и Бурулай доставили в милицию. Его как подозреваемого, ее как свидетеля. На тот момент с девушкой все было хорошо. Но спустя пару часов парень зарезал ее прямо в здании милиции.



Почему эта трагедия на самом деле не такой уж исключительный случай, разбиралась наш партнер "Открытая Азия онлайн" вместе с редакцией Kaktus.media.

Не в первый раз

Как выяснилось, Марс уже воровал Бурулай. И сразу же отправил в дом ее родителей сватов. Отец девушки Турдали Кудуналиев заявил гостям, что не против замужества дочери, но только если она сама хочет выйти замуж за этого молодого человека. Турдали попросил вернуть дочь, чтобы он смог поговорить с ней. Сваты согласились.

Тетя убитой Бурулай с ее фотографией на похоронах Кaktus.media

То, что отец украденной невесты согласился принять дочь назад и выслушать ее собственное мнение, – случай исключительный. Чаще всего семья не борется за девушку, которую украли и которая провела ночь в доме жениха. По данным исследования "Гендер в восприятии общества", в Кыргызстане 89% людей считают, что девственность невесты является залогом счастливой семейной жизни. И даже если украденная девушка не подвергалась сексуальному насилию, родные, находясь под действием стереотипов "эл эмне дейт" ("что люди скажут"), спешат выдать дочь за парня, который ее украл.

Дома Бурулай рассказал отцу, что не любит Марса и не хочет за него замуж. Что она почти не знает его. Просто он водитель маршрутки, конечная которой расположена возле их дома. Поэтому она иногда видит его, когда едет на учебу. Вот и все знакомство. Девушка также рассказала, что у нее есть жених. И именно с ним она хочет прожить жизнь. Семья Бурулай отказала сватам Марса и начала готовиться к свадьбе с тем, кого выбрала сама девушка. Родные с обеих сторон уже даже провели обряд сойко салуу – сватовство, когда на девушку надевают сережки, после чего она уже считается несвободной.

Однако Марс не успокоился. Он заявил, что не даст покоя Бурулай и все равно женится на ней.



– От этих его слов мы так перепугались. Начали прятать Бурулай. В последнее время она жила у меня дома в другом районе, а Марс продолжал искать ее и расспрашивать соседей о моем месте проживания. Из-за этого мы даже не отпускали ее на учебу и даже в магазин, – рассказала сестра девушки Айпери.

В Кыргызстане 22% женщин были похищены для вступления в брак, в том числе 6% – без их согласия. В Таласской области были похищены 60% невест, без согласия – 10%. В Нарынской области 31% – похищены, 21% – без согласия. Почему Нарын и Талас? Возможно, влияет этническая составляющая, если посмотреть этнический состав областей, то там проживают в основном кыргызы. Среди других этнических групп если и встречается ала-качуу, то в очень редких случаях и то – когда родители выступали против брака. К тому же кража невест не свойственна другим этносам, в частности – европейским. Не характерно ала-качуу и для узбекского населения, где есть свои свадебные традиции.

Выбежала в магазин

Ради Орозо (месяц Рамазан) Бурулай решила приехать домой к родителям, чтобы быть вместе с мамой и поддерживать ее, так как она держала пост.

– Мы ее вообще не выпускали из дома. В тот вечер она искупалась, надела пижаму и с полотенцем на голове вышла в магазин, который расположен в двух шагах от дома. В этот момент ее схватили, насильно посадили в машину Subaru и увезли. Мы с отцом выехали за ними немедленно, но догнать Subaru не удалось. В связи с этим была оповещена милиция, машину остановили в селе Сосновка. Бурулай позвонила маме с телефона инспекторов УОБДД и сообщила ей, что с ней все хорошо, и они едут в милицию. Мама обрадовалась этому, и все мы выехали в Жайыл, – рассказала Айпери.

Айпери добавила, что когда они подъезжали к милиции, им позвонила Бурулай и спросила, когда они приедут.

- Мы практически уже подъезжали и успокоили ее, что вот-вот подъедем. Это был наш последний разговор с ней. По приезде на место нам сообщили, что этот Марс ее зарезал. На ее теле, когда я ее омывала, я увидела четыре ножевых ранения – на спине, у горла и на грудной клетке.

Сестра убитой добавила и деталь. Она утверждает, что на теле убитой у горла были ножом вырезаны буквы "Н+Б". На "Н" начинается имя жениха, которого любила Бурулай и за которого собиралась замуж.

Родные уверены, что это милиция виновата в гибели их дочери и сестры.

– Он пырнул мою дочь ножом сразу после того, как мы с ней поговорили по телефону. Почему следователь не надел наручники на подозреваемого, как это предписано законом? Это вина следователя. По закону после задержания человека должны были обыскать, снять с него ремень и шнурки от обуви, – сокрушается отец девушки.

То же самое говорит и Айпери.

– Почему они не приняли меры, не обыскали его? Ведь он подозревался в преступлении, и на него нужно было надеть наручники. Я уверена, что именно по вине милиционеров была убита моя сестра. Если, как они утверждают, в комнате услышали шум, то почему незамедлительно не взломали двери? В крайнем случае не отстрелили замок от двери и не вошли туда. Они просто ждали чего-то. Могли бы хотя бы ногу ему прострелить и остановить убийство сестры. Во всем виноваты милиционеры, если бы не их халатность, они бы успели спасти ее.

А что милиция?

29 мая начальник ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать свою версию случившегося.

– Марс и еще один мужчина, который принимал участие в краже, были на улице вместе с милиционером, следователь попросил присмотреть за ними, а сам ушел составлять документы. В это время Бодошев каким-то образом отошел в сторону, зашел в комнату приема граждан, где сидела Бурулай, и нанес ей несколько ударов ножом. Это произошло за 15-20 секунд.

При этом милиция настаивает, что никаких букв на теле девушек не было. И они не понимают, зачем родственники говорят об этом.

Начальник ГУВД Чуйской области Нурлан Сарчаев на пресс-конференции Кaktus.media

Так ли уж важно, были на теле девушки буквы или нет? На самом деле, очень важно. Обратите внимание, Сарчаев утверждает, что все произошло за 15-20 секунд. Однако в первоначальной информации, предоставленной ГУВД, сообщалось, что "милиционер дежурной части начал оформлять документы. Девушка, которую похитили, находилась в комнате приема граждан. Через какое-то время "жених" Б. М. зашел в комнату и закрылся изнутри. Из комнаты послышались шум и звуки борьбы. Милиционеры взломали дверь. Когда они вошли, то увидели девушку в крови".



Согласно первой версии ГУВД получается, что милиционеры оставили "жениха" и его жертву наедине. И это вовсе не выглядит чем-то невероятным для всех, кто знаком с системой защиты от гендерного насилия в Кыргызстане.



Да, в республике предусмотрена уголовная ответственность за умыкание невесты. Однако ни общественность, ни правоохранительные органы зачастую не считают ала-качуу настоящим преступлением. Неслучайно родители Бурул не стали писать заявление на Марса, когда тот похитил их дочь в первый раз. А без заявления пострадавшей стороны дело, согласно существующему закону, не возбуждается.



Кыргызстанцы предполагают, что милиционеры сами пустили “жениха” к девушке, чтобы тот “помирился” с похищенной, и она отказалась бы писать заявление. Конечно, милиционеры не ожидали такого исхода. И в отношении них уже возбудили уголовное дело по статье “Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия”. Однако это не вернет жизнь Бурул. Но, может быть, что-то изменит в отношении общества к краже невест?

Согласно результатам исследования "Гендер в восприятии общества", в Кыргызстане высока доля тех, кто считает, что в случае ухода после кражи девушку ждет осуждение родителей, родственников, знакомых или соседей (39%). Кроме того, почти четверть женщин (24%) и пятая часть мужчин (20%) считают, что после ухода от насильника девушку никто больше замуж не возьмет. В несколько раз реже женщины и мужчины называли основанием согласия девушек на принудительный брак такие причины: родители не примут ее обратно в семью (5-7%), а также то, что ей просто некуда будет идти (4-5%).

А что же Марс?

Он нанес несколько ножевых ранений и себе. Его доставили в больницу и прооперировали. Там он находится и сейчас. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".