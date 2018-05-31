В США состоялась самая крупная сделка по продаже жилого здания в зоне американской столицы и ее пригородов. За 43 миллиона долларов был продан особняк "Мерривуд" - дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди. Покупателем стало правительство Саудовской Аравии, пишет Российская газета.

Поместье, где выросла любимица американской публики, было построено еще в 1919 году и расположилось на берегах реки Потомак в Северной Виргинии, заняв участок земли в 2,3 га. Общая площадь помещений достигает 2,137 тысяч квадратных метров.

В доме есть девять спален, одиннадцать ванных комнат, теннисный корт, закрытый и открытый бассейны, крытый павильон с кухней, спортзалом и раздевалками, а также гараж на четыре автомобиля. Будущая первая леди США, в девичестве Жаклин Ли Бувье, жила в этом доме в 1940-х, когда ее мать вышла замуж за наследника нефтяной империи Standard Oil.

с сайта styleinsider.com.ua

Как заявила представитель покупателей Моника Бойд, правительство Саудовской Аравии планирует использовать приобретенный особняк для размещения высокопоставленных лиц своего государства во время их визита в США. "Правительство Саудовской Аравии понимает историческую ценность дома Мерривуд и с глубоким уважением относится к его месту в американской истории", - отметила Бойд, слова которой приводит газета The Wall Street Journal.

с сайта styleinsider.com.ua

Ранее стало известно, что теперь уже бывшие владельцы дома, Стив Кейс, один из основателей компании America Online, и его жена Джин, выставили особняк на продажу еще в июне 2017 года за 49,5 миллионов долларов. Сами супруги приобрели поместье в 2005 году за 24,5 миллиона долларов.

Дом Жаклин Кеннеди - не единственная "исторически значимая" и дорогостоящая недвижимость, которая теперь находится во владении саудитов. Известно, что особую страсть к подобным крупным сделкам питает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Так, почти три года назад за 300 миллионов долларов он приобрел замок Людовика XIV в Лувесьене, который журнал Forbes назвал "самым дорогим домом в мире". Также наследному принцу принадлежит поместье Le Rouvray в Конде-сюр-Весгре, в часе езды от Парижа. В настоящее время там идут строительные и реставрационные работы. Согласно разрешению на строительство, выданному местной мэрией, речь идет об охотничьем домике.