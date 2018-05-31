Всемирная организация здравоохранения наградила Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад, внесенный в борьбу с табакокурением.

ВОЗ, начиная с 1988 года, ежегодно в Международный день отказа от табака, отмечаемый 31 мая, награждает государственных деятелей, ученых и специалистов за значительные достижения в реализации стратегий борьбы против табака.

В сообщении ВОЗ, как сообщает пресс-служба президента, говорится, что по инициативе президента Таджикистана в январе 2018 года был принят закон, запрещающий курение в общественных местах, за исключением специальных мест. Под запрет попала и реклама сигарет.

Статистических данных о курильщиках в Таджикистане нет, но сотни тысяч граждан страны не могут обойтись без сигарет и насвая — традиционного для восточных народов табачного изделия, оказывающего негативное влияние на здоровье человека.

Эмомали Рахмон находится среди 32 награжденных в мире, среди которых представители правительств, учреждений и организаций, добившихся успехов в борьбе с курением, отмечает пресс-служба президента Таджикистана.

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