Средний размер пенсии в Таджикистане 270 сомони. Этого, как мы знаем, хватит не на многое. Но очередной герой проекта «Салом, соседи!» уверен: добро не измеряется деньгами!

Вот почему 80-летний Ходжидодарбек Халилов из Турсунзаде не смог пройти мимо разваленной школы, где зимой и летом без окон и дверей учатся местные детишки.

Ремонт этой школы, по его словам, не могли завершить ровно 2 года. Тогда пенсионер решил вложиться. Долго не раздумывая, он продал своего быка, а потом и корову и собрал необходимую сумму, чтобы купить окна и двери.

Не пропустите эту вдохновляющую историю, которая может стать примером для каждого!

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus