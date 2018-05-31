АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится заседание Совета глав правительств государств-членов Содружества независимых государств.

- В городском культурно-развлекательном учреждении «Ахорун» в честь Международного дня защиты детей состоится мероприятие по названием «Дети наш мир». Начало 8:00.

- В честь Дня защиты душанбинский кинотеатр «Навруз» организовывает день бесплатного кино.

- Tcell приглашает всех на праздник в Ботанический сад Душанбе. Начало с 10:00 до 17:00. Вход бесплатный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ИЮНЯ

Международный день защиты детей.

1862 - На всей территории США запрещено рабство.

2011 - Парламент одобрил законопроект «О Счётной палате Республики Таджикистан»;

2016 - Депутаты дали «добро» на временную приватизацию государственных и инфраструктурных объектов в Таджикистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮНЯ

1916-1989 – Родился государственный деятель, политик Турсун Ульджабаев.

1932 – Родился доктор философских наук Абдулло Рахимов.

1935 – Родился актер и режиссер театра Турахон Ахмадхонов.

1935 – Родился ученый-аграрий, заслуженный деятель науки Таджикистана академик Бобо Сангинов.

1937 – Родился писатель Раджабали Роги.

1940 – Родился режиссер театра Ислом Саломов.

1957-2007 – Родился писатель Саид Гоиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 20-22 тепла, днем 36-38 тепла

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.