Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке со своего поста. Об этом Зидан заявил в четверг на специально созванной пресс-конференции.

45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

"Я люблю этот клуб всем сердцем, он дал мне все в этой жизни, я чувствую, что провел здесь лучшее свое время. Понимаю, что многим болельщикам мое решение кажется бессмысленным, но я думаю иначе. Пришла пора для перемен. Я принял решение не оставаться на посту главного тренера "Реала". Это странный момент. Но команде необходимы изменения, чтобы продолжать побеждать. Ей необходимы другие установки, метод работы, поэтому я принял решение уйти", - цитирует Зидана Советский спорт.

"Это не радостный, но и не грустный день для меня. Сложный, да, потому что мне тяжело сообщать о своем решении, но, как сказал сеньор президент, я не прощаюсь, а говорю "До встречи". Я всегда буду где-то рядом с "Реалом".

Зинедин Зидан отметил, что пока не собирается тренировать другой клуб.

На пресс-конференции также присутствовал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

"Я хочу поблагодарить Зидана за его преданность, любовь и всё, что он сделал для «Реала» за эти годы. Это не прощание, мы скоро увидимся. Если ему нужен перерыв, он его заслуживает. После победы в Лиге чемпионов это решение стало для нас неожиданностью, но мы можем только принять его и отнестись к этому с уважением. Хотел бы переубедить Зидана, но я знаю, каково это", — сказал Перес.

Как пишет Медуза, Зинедин Зидан был назначен главным тренером «Реала» в январе 2016 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

За два с половиной года работы на позиции главного тренера он трижды выиграл Лигу чемпионов. Также под его рукодством «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.

Свой последний трофей «Реал» Зидана завоевал 26 мая, обыграв английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счетом 3:1.

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