Пока на чемпионате Азии по кикбоксингу в Кыргызстане Фатима Холова завоёвывала медали, в том числе и золотую, ее сестра-близнец Зухра осваивала ринги ММА в США.

После чемпионата Фатима рассказала корреспонденту «АП» о спортивных надеждах и разлуке с сестрой.

Любителям литературы знаком образ амазонок, которые в физической силе не уступали мужчинам. В таджикской мифологии такие героини тоже есть - Гурдофарид и Бурондухт: бесстрашные и дерзкие, они владели всеми приемами боевых искусств и стали популярными персонажами в таджикской классической литературе. Когда таджикские спортсменки проявляют бойцовские качества и добиваются успеха в тяжелых видах единоборств, невольно вспоминаются образы таджикских амазонок.

Особенно эти ассоциации возникают, когда говоришь о сестрах-близнецах Фатиме и Зухре Холовых.

Старшая, Фатима, недавно вернулась с чемпионата Азии по кикбоксингу, который прошел в Кыргызстане, с тремя медалями. В разделе К-1 она выступила в весовой категории до 48 килограммов, в дисциплине «лоу-кик» - в весе до 52 килограммов.

- Мои соперницы были очень сильными, но мне все равно удалось занять первое место в К-1. Это был первый турнир, в котором я выступала в ринге. За то, что я выступила очень хорошо, мне дали две медали – чемпионскую, а также специальную награду за достойное выступление - и допуск к турниру сильнейших в мире – World Bars Kickboxing. Это уже профессиональный спорт, - рассказывает Фатима.

В «лоу-кик» спортсменка стала серебряным призером. Как она утверждает, в финале ей просто не хватило сил, потому что был недостаточный вес – всего 46 килограммов.

- В этом разделе я участвовала из-за того, что Зухра не смогла приехать на чемпионат, - объясняет Фатима. – Сейчас сестра в США - выступает на турнирах ММА. А мне не хотелось, чтобы Холовы пропустили этот раздел в чемпионате Азии, ведь моя сестра, которая чуть тяжелее меня, всегда удачно выступала в «лоу-кике».

Судья выносит вердикт: Победила Фатима! Фото из личного архива Холовых

«Мы очень привязаны друг к другу»

Непосвященному трудно отличить сестер друг от друга - кажется, что они абсолютно одинаковые. Но Фатима во всем считает сестру лучше себя.

- Зухра сильнее меня во всем! Даже ростом немного выше. У нее и титулов больше. На азиатском турнире все участники ждали её, - рассказывает Фатима.

Пока шел чемпионат, сестры были на связи: Зухра, находясь на расстоянии в десятки тысяч километров, помогала Фатиме - наставляла, подсказывала, какие лучше выбрать приемы, переживала за нее.

- Ее поддержка для меня очень важна. Каждый знак внимания с ее стороны прямо-таки окрыляет! Мы очень привязаны друг к другу, ощущаем такую близость, что даже боль друг друга чувствуем физически, - говорит Фатима. - Кстати, старшая сестра, Сабина, тоже сейчас в США, вместе с Зухрой она выступает на ринге. Они обе недавно победили в турнирах ММА. И их победы дали большой толчок мне.

Последние годы сестры мало выступают в тхэквондо ITF – федерации, которая и дала им путевку в жизнь.

- В этом спорте мы выиграли всё, что могли, теперь решили заняться кикбоксингом и ММА. Своими выступлениями хотим прославить свою страну, показать всему миру, что таджикские женщины сильны духом, - объясняет Фатима.

Фатима Холова на вершине пьедестала почета чемпионата Азии по кикбоксингу Фото из личного архива Холовых

В женской борьбе есть гармония силы и красоты

По словам спортсменки, выбор ими ММА был связан с тем, что после долгих лет занятий тхэквондо и кикбоксингом они были готовы к участию в более сложных видах спортивных единоборств.

- Говорят, что ринговые единоборства только для мужчин, но практика показывает, что это не так. Конечно, в женской борьбе есть своя специфика, но в ней есть гармония силы и красоты. Сейчас женские единоборства становятся популярными во всем мире, так почему таджикские девчонки должны остаться в стороне от этой тенденции? – рассуждает Фатима.

Скоро сестры вернутся в Душанбе, планируют готовиться вместе к другим стартам. Например, у Фатимы уже расписан каждый час, почти нет свободного времени.

- Но я не тороплюсь, всему свое время. Редко, если удается вырвать кусочек свободного времени, хожу в кино. Нравится печь, читать люблю. Зухра любит слушать веселую музыку, в отличие от меня; она больше готовит салаты. В выборе книг тоже есть между нами различия. Думаю, это нормально: мы близняшки, должны дополнять друг друга в жизни, - рассказывает спортсменка.

В спорте и жизни у каждой из них тоже своя дорога. Обе с отличием окончили школу и Технологический университет. В выборе профессии разошлись: Фатима стала программистом, а Зухра – бухгалтером.

В будущем Фатима и Зухра хотят продолжать совместные тренировки и выступления на спортивной арене, чтобы поднять имидж таджикской женщины. В общем, не перевелись еще на древней таджикской земле отважные девы-воительницы – наследницы Гурдофарид, знаменитой героини великого Фирдоуси.

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