Национальный банк Таджикистана сообщает о прекращении страховой деятельности компанией «Сугуртаи Начот».

Соответствующее решение правления НБТ принято 29 мая этого года в связи с окончанием срока лицензии компании на страховую деятельность.

В сообщении регулятора отмечается, что ООО «Сугуртаи Начот» исключается из Единого государственного реестра профессиональных участников рынка страхования страны.

На данном рынке в настоящее время работают около 20 различных субъектов, две из которых являются государственными – ГУП «Таджиксугурта» и ГСК «Таджиксармоягузор».

Среди частных компаний сравнительно активными на страховом рынке страны являются «Ориён иншуренс», «Муин», «Труд», «Имдод», «Мадад иншуренс», «Эсхата групп».

Законодательством республики предусмотрено страхование субъектов и объектов по 43 видам деятельности.

На рынке превалируют такие виды страхования, как имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности и страхование жизни.

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