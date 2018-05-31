Вот уже 17 лет энергетической системой ГБАО управляет частная компания «Памир Энерджи», и достаточно успешно.

В конце лета этого года в энергосистеме страны ожидаются коренные изменения: на помощь в управлении энергохолдингом «Барки Точик» придут две новые компании, которые займутся передачей и распределением электроэнергии. Поможет ли это привести энергосистему в порядок? Эксперты считают, что да, только нужна еще и приватизация.

В опубликованном на прошлой неделе постановлении правительства поручается путем реорганизации создать под управлением «Барки Точик» открытые акционерные общества «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети». Документ подписан в конце апреля этого года.

Новые компании создаются на базе 10 действующих местных электроэнергетических сетей, которые сейчас занимаются передачей и распределением электричества в качестве отдельных акционерных обществ.

Правительство поручает определить имущественные права и обязанности действующих АО, на базе которых будут создаваться две новые компании. После эти права и обязательства будут переданы создаваемым компаниям.

Все организационно-правовые вопросы в соответствии с постановлением должны быть решены в трехмесячный срок.

Иными словами, будут созданы две новые компании, которые займутся поставкой и распределением электроэнергии, а «Барки Точик» останется системным оператором, который без посредников будет управлять производственными объектами (электростанциями), то есть заниматься непосредственно производством электроэнергии.

Приватизации не будет?

Реорганизация «Барки Точик» считается логическим завершением семилетнего процесса реструктуризации компании. На нее в целом было направлено около 10 миллионов долларов денег Азиатского банка развития (кстати, даны они были на безвозмездной основе). Реструктуризация запланирована в три этапа и должна была завершиться в 2018 году разделением «Барки Точик» на три отдельных субъекта (генерирующее, передающее и распределяющее предприятия) и приватизацией.

Однако в начале этого года министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода заявил, что реструктуризация «Барки Точик» не означает приватизацию электросетей. По его словам, она проводится исключительно для повышения прозрачности и обеспечения эффективной деятельности электроэнергетической системы.

Позже глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода заявил, что «ни о какой приватизации речи не идет».

Он отметил, что в некоторых странах приватизация энергосистемы дала положительный результат, в других – отрицательный. «Мы не можем допустить ошибку, мы должны всесторонне изучить последствия реструктуризации и акционирования “Барки Точик”», - заключил глава Госкомимущества.

В самом холдинге пока предпочитают не распространяться относительно дальнейшей судьбы электроэнергетических сетей. Но сам факт образования открытых акционерных обществ, по сути, означает создание правового поля для свободного отчуждения акций, в том числе в пользу частных лиц.

«Памир Энерджи» мог бы стать примером

Специалисты полагают, что частичной приватизации энергосистемы не миновать, и не видят в этом ничего плохого, наоборот, считают ее спасением для системы в целом.

«Все идет к тому, что отдельные подразделения электроэнергетической компании будут приватизированы. И это единственное правильное решение при ситуации, в которую загнала систему «Барки Точик». Не стоит, конечно же, сразу с созданием новых компаний ожидать их мгновенного обращения в частную собственность. Это процесс, требующий проведения соответствующих процедур», - сказал «АП» энергетик Раджабали Содиков.

Экономист Хуршед Ализода считает, что неважно, в чьих руках будет находиться энергосистема, важно, как ей будут управлять.

«Какая разница, государство будет управлять энергосистемой или частная компания? Главное, чтобы система попала в нужные руки и нормально функционировала, бюджет получал налоги, а потребители - качественные услуги», - сказал он.

Тем более, отметил экономист, в самом Таджикистане имеется опыт государственно-частного партнерства в электроэнергетической отрасли.

«За примером далеко не нужно ходить: вот уже 17 лет энергетической системой ГБАО управляет частная компания «Памир Энерджи», и достаточно успешно, если сравнивать ее с госкомпанией «Барки Точик». Компания получила в 2002 году на основе концессии с правительством полуразрушенную систему, превратив ее в успешное предприятие. Практически полностью была обновлена инфраструктура, уровень потери энергии снизился до мировых стандартов, а люди стали получать электроэнергию круглосуточно даже в зимний период, когда на остальных территориях страны ощущалась ее острая нехватка. Положение же, в котором находится «Барки Точик», не нуждается в особых разъяснениях. Достаточно сказать, что компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками, является крупнейшим должником по налогам. Это притом что время от времени правительство принимает постановления, которыми прощаются компании те или иные задолженности, в том числе перед бюджетом», - добавил он.

По уши в долгах

Единственным держателем акций ОАХК «Барки Точик» в настоящее время является правительство Таджикистана.

Согласно последнему аудиту, результаты которого находятся в открытом доступе, чистый совокупный убыток «Барки Точик» в 2016 году составил свыше 2,3 миллиарда сомони (около $300 млн по курсу на конец 2016 года). Аудит проведен компанией Baker Tilly Klitou and Partners SRL.

Общая сумма активов энергохолдинга на 31 декабря 2016 года оценивалась в 13 миллиардов сомони. Практически на таком же уровне находились общие задолженности компании на тот период.

В течение же последнего года размер задолженностей «Барки Точик» вырос на более чем 1 миллиард сомони. По данным Минэнерго, задолженность энергохолдинга без учета кредитных инвестиционных соглашений на начало этого года составила более 3,7 миллиарда сомони.

Сравнительно большие задолженности имеются перед Сангтудинской ГЭС-1, которые по итогам прошлого года достигли 763 миллионов сомони. Долги «БТ» перед этой станцией в 2017 году увеличились на 110 миллионов сомони. Также энергохолдинг задолжал крупные суммы ОАО «Ориёнбанк» и ГЭС «Сангтуда-2». Есть долги по налогам и долги, образовавшиеся за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).

Задолженности по привлеченным кредитам для осуществления инвестиционных проектов на начало нынешнего года составили 11 миллиардов сомони.

Таким образом, таджикский энергохолдинг в общем должен более 14,7 миллиарда сомони (свыше 1,6 миллиарда долларов).

А это, к слову, около 25% прошлогоднего ВВП республики.

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